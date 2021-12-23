В Самаре 23 декабря 2021 года остановили движение судов до Рождествено

Скоро по Волге запустят судна на воздушной подушке / Фото: РЕЧФЛОТ-63

В четверг, 23 декабря 2021 года, закрыли речную переправу по маршруту Самара — Рождествено. Волга полностью покрылась льдом, поэтому работу теплоходов решили приостановить.

— Ведется ледовая разведка трассы для суден на воздушных подушках. Их эксплуатация начнется при установлении устойчивого ледового покрова на Волге, — сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

Информацию о расписании движения судов можно будет узнать на сайте www.srpp63.ru или по телефонам: 8 (846) 222-93-37, 89170114221.

Напомним, 20 декабря 2021 года между Самарой и Рождествено открыли зимник — временную зимнюю дорогу. Она будет работать до 15 марта 2022 года.