В Самарской области 19-летнего парня будут судить за гибель супружеской пары в ДТП

Неудачный обгон стоил жизни двум людям / Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области скоро предстанет перед судом виновник ДТП, в котором погибла супружеская пара и серьезно пострадала их 17-летняя дочь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Все случилось утром 29 июля 2021 года на трассе Отрадный — Богатое. В тот день 19-летний молодой человек взял у отца грузовик HOWOSINOTRUK и поехал в сторону Богатого. В пути он решил обогнать попутный трактор. Парень выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Приору». После этого оба авто вылетели в кювет.

В результате ДТП погиб водитель легковушки и его супруга. А их 17-летняя дочь получила тяжелые травмы.

Тогда в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью человека». Недавно правоохранители завершили расследование. Вскоре материалы передадут на рассмотрение в суд. Парня могут отправить за решетку на срок до 7 лет.