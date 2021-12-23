Памятники Владимиру Чудайкину и Елене Шпаковой установят в Самаре за 3,7 млн рублей

Памятники почетным гражданам региона установят до 1 июля 2022 года / Фото: правительство Самарской области

Стало известно, в какую сумму обойдется установка памятников двум почетным гражданам Самарской области. Речь идет о Герое Советского Союза Владимире Чудайкине и Герое Социалистического Труда Елене Шпаковой.

На проектирование, изготовление и установку памятников выделят деньги из резервного фонда губернатора Самарской области. Размер субсидии, которую предоставят некоммерческой организации, составит 3 717 200 рублей. Соответствующее постановление правительство региона выпустило 20 декабря 2021 года.

Напомним, памятник Владимиру Чудайкину — танкисту, который прошел Великую Отечественную войну, хотят установить в мае 2022 года в парке Победы. А Елене Шпаковой, которая была первым директором Куйбышевской шоколадной фабрики, — на проспекте Кирова. Отметим, подрядчик, который займется созданием скульптур, должен будет выполнить все работы до 1 июля 2022 года.