«Кузнецов» выиграл премию «Авиастроитель года» за обновленный двигатель для Ту-160М

Церемония награждения победителей премии прошла 20 декабря в Москве

Самарское предприятие стало победителем премии «Авиастроитель года». Очередную награду выиграло ПАО «ОДК-Кузнецов». Завод, который занимается производством авиационных и ракетных двигателей, отметили в номинации «За вклад в обеспечение обороноспособности страны».

Церемония награждения победителей премии состоялась 20 декабря 2021 года в Москве. Самарское предприятие наградили дипломом за работу «Постановка на серийное производство авиационного двигателя НК-32 серии 02».

— Это признание значимо для всех «кузнецовцев». Труд тысяч человек вложен в этот проект. Он дал толчок к развитию всего предприятия и привлек беспрецедентные инвестиции — почти 40 млрд рублей, — отметил управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

Напомним, предприятие начало поставки новых двигателей в 2020-м. Их отличие от старых установок — меньший расход топлива и увеличение максимальной дальности полета. Первый испытательный полет с НК-32-02 прошел в ноябре прошлого года на Казанском авиационном заводе. Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160М «Игорь Сикорский», на котором установили двигатели, провел в небе 2 часа 20 минут. Полет прошел штатно. Никаких замечаний по работе установок не было.