В Самарской области 23 декабря 2021 года выявили 559 COVID-больных

С начала пандемии в регионе зафиксировали более 196 тысяч случаев заболевания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость коронавирусом в Самарской области продолжает стабильно снижаться. По данным на четверг, 23 декабря 2021 года, суточный прирост зараженных составил 559 человек, что меньше, чем накануне. Общее число случаев инфицирования достигло 196 360.

Темпы выздоровления с каждым днем, наоборот, растут. За минувшие сутки лечение закончили 1 023 жителя губернии. За все время победить COVID-19 удалось 147 642 самарцам.

Есть и печальные новости. Медикам не удалось спасти еще 19 пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали уже 6 131 летальный случай.