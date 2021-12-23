Администрацию губернатора Самарской области возглавил Петр Королев

Администрацией главы региона теперь будет заведовать Петр Королев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области назначили нового вице-губернатора — руководителя администрации губернатора. Эту должность занял Петр Королев. Депутаты губернской думы в четверг, 23 декабря 2021 года, единогласно согласовали его кандидатуру.

— Петр Петрович прошел все этапы работы в администрации области. Я думаю, его опыт и энергия позволят успешно справляться с поставленными задачами в данной должности, — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Петру Королеву 58 лет. Он родом из села Зольное. Окончил Куйбышевский политехнический институт и академию госслужбы при президенте России. Свою карьеру начинал в родном вузе, а затем перебрался на службу в региональное правительство. С июля 2021 года он исполнял обязанности руководителя администрации губернатора Самарской области.