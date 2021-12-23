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Общество23 декабря 2021 9:56

Администрацию губернатора Самарской области возглавил Петр Королев

Депутаты губдумы единогласно поддержали его кандидатуру
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Администрацией главы региона теперь будет заведовать Петр Королев

Администрацией главы региона теперь будет заведовать Петр Королев

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области назначили нового вице-губернатора — руководителя администрации губернатора. Эту должность занял Петр Королев. Депутаты губернской думы в четверг, 23 декабря 2021 года, единогласно согласовали его кандидатуру.

— Петр Петрович прошел все этапы работы в администрации области. Я думаю, его опыт и энергия позволят успешно справляться с поставленными задачами в данной должности, — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Петру Королеву 58 лет. Он родом из села Зольное. Окончил Куйбышевский политехнический институт и академию госслужбы при президенте России. Свою карьеру начинал в родном вузе, а затем перебрался на службу в региональное правительство. С июля 2021 года он исполнял обязанности руководителя администрации губернатора Самарской области.