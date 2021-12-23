Более 14 000 самарцев приняли участие в акции Самарагорэнергосбыта «Энергия в подарок»

В День энергетика самарцам дарили надувные шары и фирменные светоотражатели / Фото: предоставлено СамГЭС

В преддверии Дня энергетика и Нового года гарантирующий поставщик электроэнергии АО «Самарагорэнергосбыт» подвел итоги акции «Энергия в подарок». Победители акции получили в подарок 10 000 кВт*ч.

В акции приняли участие более 14 000 потребителей компании, зарегистрированных в Личном кабинете СамГЭС, не имеющих задолженности за электричество и заблаговременно оплативших энергию за декабрь и январь нового года.

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В День энергетика победителям акции вручили сертификаты номиналом 600, 400 или 200 кВт*ч.

На протяжении всего дня сотрудники АО «СамГЭС» дарили всем потребителям, посетившим офис компании в праздничный день, светящиеся надувные шары и фирменные светоотражатели для детей.