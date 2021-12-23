В Самаре сняли с воздуха ветхие двухэтажки под снос у парка Металлургов

Демонтаж ждет дома в границах улиц Советской и Нагорной, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров Фото: Скриншот с видео

Самарский видеоблогер Сергей Бобин показал с воздуха дома у парка Металлургов, которые определили под снос. Речь идет о двухэтажках, расположенных в границах улиц Советской и Нагорной, Ташкентского переулка и проспекта Юных Пионеров.

Демонтировать планируют около 30 домов. Они признаны ветхими или аварийными. Также снесут гаражи, кладовые и два нежилых здания. Власти намерены заняться комплексным развитием данной территории площадью 10 га. Проект хотят реализовать до 2025 года.

Многие самарцы поддерживают данную идею. По их мнению, такие бараки в современном городе не нужны. Их снос — к лучшему. Правда, нашлись и те, кто начал жалеть двухэтажки. Они предложили оставить для истории хотя бы пару штук.