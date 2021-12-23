В Самаре вновь провели мониторинг цен на продовольственные продукты

Ежедневный мониторинг отслеживает стоимость необходимых продуктов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в ежедневном режиме специалисты отслеживают стоимость необходимых товаров. Мониторинг цен помогает проанализировать динамику цен и составить представление о продовольственной корзине потребителей.

По данным городской администрации за 22 декабря 2021 года самую низкую стоимость на определенные продукты можно наблюдать в магазинах:

В «Перекрестке» Красноглинского района картофель за кг – 29, 9 рублей.

В «Перекрестке» Красноглинского района молоко за литр – 38,9 - рублей.

В «Магните» Куйбышевского района вермишель за кг – 37, 4 рубля.

В «Ашане» Советского района хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов за кг – 47 рублей.

Полный список продуктов и их стоимость можно найти на сайте администрации Самары.