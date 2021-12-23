В Тольятти наладят производство Renault Logan на сжатом природном газе

В новом Renault Logan установили 90-литровый баллон для газа

В Тольятти наладят производство новой версии седана Renault с газобаллонной установкой. Автомобиль будет работать на компримированном (сжатом) природном газе. Данный проект, одна из целей которого улучшение экологической обстановки, — совместная разработка резидента технопарка «Жигулевская долина» (КГ «АТС») и Renault Россия.

В новой версии Logan можно будет использовать два вида топлива: сжатый природный газ (метан) и бензин. 90-литровый баллон для газа установили в багажнике. Бак на 50 литров для бензина остался на прежнем месте. Суммарный запас хода составит более тысячи километров. Двигатель запускается на бензине, затем происходит автоматическое переключение на газ. Это можно сделать и самостоятельно — нажав кнопку на передней панели. Заказ автомобиля для корпоративных клиентов в официальных дилерских центрах будет доступен в начале 2022 года.

— Мы уделяем особое внимание проектам, которые направлены на улучшение экологической обстановки и на использование альтернативных источников энергии. В 2021 году мы утвердили допподдержку — теперь инвесторы с проектами в области «зеленой» энергетики освобождаются от уплаты налога на имущество. Мы продолжим эту работу, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.