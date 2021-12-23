В Самаре автобус № 207 будет заезжать на набережную

Автобус № 207 будет ездить по Волжскому проспекту с мая по конец сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скорректировали схему движения коммерческого автобуса № 207, который ходит от завода «Экран» до Хлебной площади. Теперь в летнее время года он будет заезжать на набережную. Об этом говорится в постановлении администрации города о внесении изменений в реестр муниципальных маршрутов.

Согласно документу, с 1 октября по 30 апреля автобус будет ходить по привычному маршруту. Его протяженность — 19,8 км. А вот с 1 мая до 30 сентября ему добавят несколько остановок. Длина его пути увеличится до 23,6 км.

После пощади Памяти автобус поедет до станции метро «Алабинская», потом до остановки «Ул. Первомайская», затем до кинотеатра «Волна», гостиницы «Волга», Иверского монастыря. Также он будет забирать пассажиров с остановок «Ул. Некрасовская», «Речной вокзал», «6-й причал», «Ул. Крупской», «Ул. Кутякова». Конечная — Хлебная площадь.

Отметим, что теперь на маршруте № 207 будут работать 30 автобусов среднего класса.