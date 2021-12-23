Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов Самарской губернской думы за масштабную работу

Состоялось последнее в 2021 году заседание губдумы / Фото: правительство Самарской области

В четверг, 23 декабря, состоялось последнее в этом году пленарное заседание Самарской губернской думы. Оно прошло с участием губернатора Дмитрия Азарова.

Депутаты рассмотрели ряд важных вопросов. В первую очередь они согласовали кандидатуру Петра Королева на пост вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области. Также парламентарии одобрили законопроект о ежемесячных выплатах для детей-сирот. В 2022 году их размер должен составит 85% от величины прожиточного минимума.

Еще был принят законопроект об изменении критерия нуждаемости, который используется при назначении выплат семьям с тремя и более детьми 0-3 лет. С 1 января он вырастет до 2 прожиточных минимумов. Кроме того, депутаты утвердили новую памятную дату — День выпуска первого самолета Ил-2 в Куйбышеве (10 декабря).

Дмитрий Азаров поблагодарил парламентариев за проведенную работу по формированию бюджета на ближайшую трехлетку, за слаженную работу в пандемию и за грамотную работу с избирателями.

— Наша совместная работа позволила удержать ситуацию под контролем и создать условия для дальнейшего развития Самарской области. В результате экономика региона снова выходит на траекторию устойчивого роста. По мере ее восстановления будут рассматриваться дополнительные меры поддержки, — отметил губернатор.