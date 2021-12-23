В Самарской области возбуждено уголовное дело из-за смерти рабочего, убитого бетонной плитой

Рабочего убило бетонной плитой. Фото: СУ СК России по Самарской области

В Самарской области возбужденно уголовное дело из-за нарушения правил безопасности строительных работ. На месте скончался мужчина, устанавливающий навес вдоль бетонного забора.

Напомним, трагедия произошла 15 декабря 2021 года. Днем рабочий устанавливал опорные конструкции в пределах поселка Августовка Большечерниговкого района Самарской области. Секция ограждения упала на 50-летнего мужчину. Он скончался от полученных травм.

По сообщению СУ СК России по региону, следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Расследование уголовного дела продолжается.