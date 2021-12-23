Slava Marlow, Manizha и Вячеслав Бутусов выступят на «САМ.ФЕСТе» в 2022 году

Музыкальный фестиваль пройдет в Самарской области 11-12 июня 2022 года / Фото: vk.com/sam.fest

Стало известно, кто выступит на новом музыкальном фестивале «САМ.ФЕСТ». Он пройдет в Самарской области 11 и 12 июня 2022 года. Фестивальный городок разместится в получасе езды от Самары.

Ведущей фестиваля станет Тутта Ларсен, а гостями: Вячеслав Бутусов, Сергей Бобунец, Олег Митяев, Slava Marlow, Manizha, а еще группы «Мельница», VLNY и Billy's Band. Также на сцене выступят финалисты общероссийского конкурса, который стартует 17 января 2022 года. Кроме того, для гостей фестиваля подготовят ярмарочные пространства, фуд-корт, развлекательные зоны и площадки для отдыха с детьми.

Организатор «САМ.ФЕСТа» — компания NCA. Это одно из крупнейших концертных агентств России, которое на протяжении нескольких лет проводило легендарный фестиваль «Рок над Волгой». Фестиваль пройдет при поддержке регионального правительства на деньги гранта, который предоставил президентский фонд культурных инициатив.