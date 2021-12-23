Зарплаты сотрудников муниципальных предприятий Самары вырастут с 1 января 2021 года

Оклады муниципальных служащих увеличат в 1,043 раза Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 1 января 2022 года повысят зарплату работникам 12 муниципальных учреждений. Размер их окладов повысят в 1,043 раза. Об этом говорится в постановлении главы города, опубликованном на сайте мэрии 23 декабря.

Немного больше в следующем году станут получать работники муниципальных бюджетных учреждений: «Дорожное хозяйство», «Ресурсный центр социальной сферы», «Управление капитального строительства» и «Центр администрирования управления муниципальной собственностью».

Также вырастут зарплаты у сотрудников следующих муниципальных казенных учреждений: «Ритуал», «Самарский бизнес-инкубатор», «Служба сопровождения бюджетного процесса», «Служба транспортного обеспечения», «Хозяйственно-эксплуатационный центр», «Центр информационно-хозяйственного обеспечения», «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» и «Центр организации дорожного движения».