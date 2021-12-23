Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 декабря 2021 13:50

В Самарской области мужчину, по неосторожности убившего своего друга, ждет колония

Обвиняемому грозит строгий режим
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Потерпевший скончался из-за травм, полученных в драке

Потерпевший скончался из-за травм, полученных в драке

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в селе Обшаровка обвиняемый мужчина подрался со своим другом. Из-за множества закрытых переломов последний скончался на месте.

По данным СУ СК России по Самарской области, ночью 12 июня 2021 года мужчины решили собраться в квартире потерпевшего. Из-за алкоголя и оскорблений обвиняемый побил своего друга. Множество ударов пришлось в область головы и туловища. Потерпевший скончался на месте из-за закрытых переломов.

Жителя Приволжского района признали виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы в колонии строго режима на 4 года и 10 месяцев.