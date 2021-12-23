Традиционная Гонка Чемпионов в Тольятти пройдет без зрителей

Гонки проходят на 170-сильных автомобилях Lada Vesta

Традиционная Гонка Чемпионов в Тольятти, которая начинает автоспортивный сезон в стране, пройдет без зрителей. Об этом сообщили организаторы.

Гонка Чемпионов пройдет 16 января на полигоне «Автоваза» после годичного перерыва. В прошлом году гонку отменили из-за коронавируса. На этот раз гонку проведут, но зрителей на нее не допустят. Взамен предлагают посмотреть трансляцию в официальных сообществах гоночной команды Lada в соцсетях.

Гонки проходят на 170-сильных автомобилях Lada Vesta, построенных специально для этих соревнований.

Среди участников заявлен первый российский пилот Формулы 1 Виталий Петров.