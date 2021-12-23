В Самарской области открыли две экологические метановые заправки

Открылись еще две экологические метановые станции. Фото: Правительство Самарской области

В Самарской области состоялось открытие еще двух метановых заправок в районе поселка Курумоч. Метан является одним из самых экологических видов топлива.

По сообщению правительства Самарской области, заправки находятся на 1016 км трассы М-5 и расположены по обеим сторонам дороги. Каждая оборудована четырьмя постами. Пропускная способность таких заправок – 200 автомобилей в сутки.

В торжественном открытии приняли участие: замминистр промышленности и торговли региона Олег Волков, гендиректор ООО «Газпром газомоторное топливо» Тимур Соин и директор Волжского филиала «Газпром» Булат Газиуллин.

На данный момент на территории региона уже работают 8 таких станций. Развитие рынка газового топлива имеет большое значение для экономики и экологии Самарской области. До 2024 года планируют установить в Самарской области 21 такой объект.