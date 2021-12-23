«Крылья Советов» возобновят сезон выездным матчем с «Ростовом»

«Крылья Советов» возобновят сезон в конце февраля Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Названы даты первых игр весенней части чемпионата РПЛ, в которой выступают самарские «Крылья Советов».

Как сообщают в лиге, сезон возобновится 26 февраля, а «Крылья» свой первый матч проведут 27 февраля, на выезде сыграв с «Ростовом».

Уже в следующем туре «Крылья» проведут первый домашний весенний матч – 6 марта самарцы примут тульский «Арсенал», а затем, 13 марта, дома сыграют с «Зенитом».

На зимний перерыв самарцы ушли после уверенной домашней победы над казанским «Рубином», занимая восьмое место в чемпионате страны.

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