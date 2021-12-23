В Самаре цены на недвижимость перевалили за 80 тысяч рублей за квадратный метр

Рост цен - не единственная проблема Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной фонд жилья и ипотеки предоставил результат мониторинга цен на вторичном рынке недвижимости по Самарской области.

По полученным данным, самая высокая цена за один кв.м. в Самаре – 81 449 рублей, а самая низкая в Октябрьске – 22 223 рубля. В Тольятти – 55 417 рублей. Средняя стоимость жилья за кв.м. – 60 789 рублей.

По сравнению с прошлым годом, динамика средней цены на ноябрь составила +23,93%. Недвижимость в этом году имеет две тенденции. Первая – сокращается объем предложений. Вторая – рост стоимости в сравнении с периодом прошлого года.