В Самаре за 60 лет работы роддома больницы имени Пирогова родилось почти полмиллиона детей

Почти 500 000 детей родилось в акушерском отделении больницы имени Пирогова Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Акушерское отделение больницы имени Пирогова отмечает 60-летний юбилей со дня открытия. За это время в роддоме родилось почти 500 000 детей.

С начала прошлого года, по инициативе главы города Дмитрия Азарова, семьи стали получать подарки после рождения первенца. В отделении родители могут забрать необходимые вещи для ребенка и подарки. Армен Бенян, министр здравоохранения Самарской области, отметил, что условия в роддоме достойны для рождения детей.

В рамках визита в больницу Армен Бенян лично поздравил сотрудников, встретился с коллективом и наградил ведомственными наградами.