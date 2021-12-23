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Общество23 декабря 2021 16:01

В Самаре за 60 лет работы роддома больницы имени Пирогова родилось почти полмиллиона детей

Здание было построено в 1961 году
Алена ПРОВКИНА
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Почти 500 000 детей родилось в акушерском отделении больницы имени Пирогова

Почти 500 000 детей родилось в акушерском отделении больницы имени Пирогова

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Акушерское отделение больницы имени Пирогова отмечает 60-летний юбилей со дня открытия. За это время в роддоме родилось почти 500 000 детей.

С начала прошлого года, по инициативе главы города Дмитрия Азарова, семьи стали получать подарки после рождения первенца. В отделении родители могут забрать необходимые вещи для ребенка и подарки. Армен Бенян, министр здравоохранения Самарской области, отметил, что условия в роддоме достойны для рождения детей.

В рамках визита в больницу Армен Бенян лично поздравил сотрудников, встретился с коллективом и наградил ведомственными наградами.