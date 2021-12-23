«Крылья Советов» оказались лучшей командой РПЛ по среднему проценту потерь

Самарцы оказались лучшей командой РПЛ по среднему проценту потерь Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Самарские «Крылья Советов» оказались во главе рейтинга среднего процента потерь за матч среди команд РПЛ. Это означает, что самарцы реже остальных совершают подобные ошибки.

Статистика представлена сервисом Wyscout, который позволяет оценивать действия футболистов, изучая статистику и просматривая вдиеоматериалы.

В рейтинге «Крылья» находятся во главе таблицы, опережая «Зенит» и тульский «Асенал». Внизу списка – «Уфа» и «Химки».

Самарские «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв, занимая восьмое место в турнирной таблице премьер-лиги.

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