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Общество23 декабря 2021 17:48

В Сызрани из-за морозов приостановится работа мобильных пунктов вакцинации 25 и 27 декабря

Вакцинировать можно только в стационарных пунктах
Алена ПРОВКИНА
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Из-за непогоды отменяется работа мобильных пунктов вакцинации

Из-за непогоды отменяется работа мобильных пунктов вакцинации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области из-за сильных морозов перестанут работать мобильные пункты вакцинации 25 и 27 декабря 2021 года.

По данным городской администрации, 23 декабря уже приостановили работу пункта на улице Бабушкина, 8. Также отменят вакцинацию 25 декабря у М-н «Терминал», на улице Смирницкой, 29 и 27 декабря у ТЦ «Семейный Магнит», на улице Челюскинцев, 18.

Вакцинироваться возможно только в стационарных пунктах, а также 24 декабря будет работать пункт в МФЦ «Монгора», проспект 50 лет Октября, 28. О возобновлении работы мобильных пунктов сообщат дополнительно на сайте администрации.