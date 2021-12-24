В Тольятти местный житель ограбил алкомаркет и попался на отпечатках пальцев

Похищенный алкоголь он продал незнакомым людям на улице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Тольятти поступило сообщение об ограблении сетевого магазина в Автозаводском районе. Владелец торговой точки сообщил, что была украдена алкогольная продукция на общую сумму 8 тысяч рублей. Благодаря внимательности эксперта оперативники быстро нашли преступника.

Момент хищения попал на камеры видеонаблюдения. Полицейские прибыли на место происшествия, изъяли записи и опросили свидетелей. Во время оперативной работы в магазине эксперт-криминалист обнаружил отпечатки пальцев предполагаемого преступника, которые были пригодны для идентификации.

- При проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый за имущественные преступления житель Тольятти, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Грабителем оказался 26-летний тольяттинец. В ходе опроса он признал свою вину в преступлении и рассказал, что похищенный алкоголь продал прохожим, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Сейчас полицейские устанавливают причастность тольяттинца к похожим преступлениям, совершенным на территории города.