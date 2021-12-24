Скоростной электропоезд «Ласточка» хотят запустить из Самары в Москву

"Ласточка" может "долетать" до Москвы

Начальник КбшЖД Вячеслав Дмитриев провел пресс-конференцию по итогам работы в 2021 году. Вячеслав Дмитриев рассказал об успехах железнодорожников, а также о новых проектах, которые запланированы на ближайшее будущее.

Так, по словам начальника железной дороги, планируется запустить скоростную «Ласточку» комплектации «Премиум» по маршруту Самара – Пенза – Саранск – Москва. Данный проект будет осуществлен совместно с АО «ФПК», но о сроках реализации Вячеслав Дмитриев не сообщил.

Напомним, электропоезд «Ласточка» начал курсировать из Самары в Жигулевск и Сызрань в конце лета 2021 года. Скоростной поезд сократил время в пути от Самары до Тольятти практически до 1 часа, в то время как на автобусе преодолеть это расстояние можно примерно за 2,5 часа.