В Самаре на Ново-Садовой приступили к работам на втором пролете эстакады

Работы ведутся согласно графику Фото: принтскрин видео.

В Самаре продолжаются работы на месте масштабного строительства двухуровневой развязки на Ново-Садовой. Самарский видеоблогер Евгений Щекин «пролетел» на квадрокоптере над стройкой и рассказал, что сейчас рабочие приступили к укладке балок на втором пролете эстакады.

Суда по видео, снятому с воздуха, подрядчик приступил к работам на втором пролете. Общая протяженность эстакады составит 575 метров. По словам подрядчика, работы на объекте ведутся без отставания по графику.

Напомним, масштабное строительство началось летом 2021 года, а подготовка шла с зимы. Открыть движение по новой развязке планируют к 2023 году. Стройка на Ново-Садовой вызвала неудобства как для автомобилистов, так и для жителей соседних домов. Жильцы жалуются на шум со стороны строительной площадки, а автомобилистов не устраивают пробки, которые образуются из-за движения с основного хода Ново-Садовой по дублерам. Однако все неудобства временные и уже через несколько лет в Самаре появится современный путепровод, позволяющий разграничить потоки машин, которые едут по главной магистрали и по ул. Советской Армии. В итоге должно стать меньше пробок, а пропускная способность улицы - поперечника значительно вырастет.