Большинство жителей Самары собираются потратить новогоднюю премию на погашение долгов

Мужчины готовы тратить деньги на семью, а женщины - на себя любимую Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы провели опрос среди жителей Самары и выяснили, на что будут тратить «тринадцатую» зарплату горожане. Как выяснилось, каждый пятый самарец направит денежную премию на оплату кредитов и раздачу долгов.

По результатам исследования, всего 11% опрошенных готовы отложить деньги в копилку или инвестировать. В новогоднее путешествие на премию собираются 7% самарцев, а потратить на семью готовы 12% горожан. 10% опрошенных будут покупать на премиальные подарки для родных и близких, еще 5% опрошенных планируют начать ремонт или купить новую мебель, 3% пустят деньги на обучение, а 4% на личные нужды. Другие планы на «тринадцатую» у 4% жителей Самары – они направят деньги на благотворительность.

Стоит отметить, что инвестициями и тратами на семью занимаются в основном мужчины. Женщины же в большинстве случаев тратят премиальные деньги на путешествия, подарки и свои личные нужды.