«Большое око» СВГК обретает новое зрение

Видеостена – незаменимый помощник в работе Единой диспетчерской службы СВГК

Практически завершена работа по обновлению комплекса «Видеостена», который является незаменимым помощником в работе Единой диспетчерской службы СВГК.

В ЕДС компании ежесекундно стекается огромный поток информации, в котором непосвященному человеку очень непросто разобраться. На шести панелях видеостены воспроизводится информация с различных программных комплексов, предназначенных для мониторинга работы газового хозяйства. Каждый их них отвечает за свое направление: ведение базы данных аварийных заявок, планирование и автоматизация аварийных работ, сбор данных и управление различными технологическими процессами, мониторинг сервисов компьютерной сети, просмотр и построение зон аварийного отключения, расчет количества отключенных абонентов, наблюдение за передвижением аварийного автотранспорта.

Видеостена работает круглосуточно: без перерыва на обед, выходных и праздников уже семь лет.Поэтому было принято решение о приобретении современного комплекса для модернизации системы.

Панели уже заменены на энергосберегающие, с более высоким качеством изображения — четким и контрастным. Новое программное обеспечение имеет больше функциональных возможностей, увеличивает гибкость настройки, управления.В частности, позволяет осуществлять мониторинг и управление отображаемой информации с удаленного рабочего места. Источником контента становится уже не компьютер, а специализированный контроллер.

Введение нового комплекса в действие позволит диспетчерскому персоналу решать задачи по контролю и управлению газоснабжением в зоне ответственности СВГК на современном техническом и программном уровне, а также повысить оперативность действия персонала по обеспечению стабильности газоснабжения губернии.