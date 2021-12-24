Сильный мороз в Самарской области 24 декабря побил рекорд 34-летней давности

Суровый мороз испытывает самарцев на прочность Фото: Архив "КП"

Мороз установил в Самарской области новый рекорд. Ночью в пятницу, 24 декабря 2021 года, свои данные обновили сразу две метеостанции региона.

— Экстремально низкие температуры воздуха зафиксировали в Клявлине и Кинель-Черкассах, — сообщили в Приволжском УГМС.

В Клявлине столбик термометра опустился до -29,2 °C. Отклонение от предыдущего значения составило 1,4 °C. Мороз побил рекорд 1987 года. В Кинель-Черкассах температура воздуха упала до -32,8 °C. Последний раз так холодно там было в 1996 году. Значение предыдущего минимума — минус 30,3 °C.

По данным синоптиков, сильный мороз продержится в Самарской области еще сутки. В выходные может «потеплеть» до -6...-13 °C. При этом местами по региону возможны метель и шквалистый ветер до 20-25 м/с.

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