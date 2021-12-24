Житель Самары показал, как выглядит новогодняя площадь Куйбышева с высоты птичьего полета

На площади Куйбышева включили новогоднюю иллюминацию Фото: принтскрин видео.

На площади Куйбышева включили новогоднюю иллюминацию и зажгли главную новогоднюю елку Самары. Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал, как выглядит нарядная площадь с высоты птичьего полета.

На центральной новогодней локации установлена главная ель высотой 25 метров. Вокруг новогодней красавицы установлены новогодние елочки поменьше – четыре по 7 метров и две по 11 метров высотой. Новогодние деревья украсили 6,5 тысяч шаров и медиагирлянды, которые транслируют праздничные видеоролики.

Кроме елок на площади появились восемь тематических площадок, каток, деревянная горка, пункты проката коньков и сувенирные лавки. Также главную самарскую площадь украсили ледовые фигуры с изображением героем союзмультфильма.