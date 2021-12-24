Самарец не заплатил налоги и лишился Toyota Land Cruiser

Иномарку продадут, если мужчина не погасит долг / Фото: УФССП по Самарской области

В Самаре у мужчины арестовали дорогой внедорожник — Toyota Land Cruiser. Он лишился авто из-за долга по налогам в 445 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Приставы возбудили исполнительное производство на самарца. Поскольку мужчина не спешил самостоятельно погашать долг, то его решили направить на путь исправления. Сотрудники службы выяснили, что у него имеется автомобиль Toyota Land Cruiser. Приставы провели рейд и нашли иномарку. Они составили акт описи и арестовали внедорожник.

Владельцу авто дали 10 дней на уплату налогов и сборов. Если он этого так и не сделает, машину пустят с молотка. Вырученные средства пойдут на погашение задолженности.