Райффайзенбанк выяснил, в каких городах в Новый год поддержат одиноких пожилых людей

Однако почти треть респондентов просто не имеют такой возможности, хотя и хотели бы помогать. Чаще всего россияне стараются поддержать детей и животных, заметно реже направляют помощь одиноким пожилым людям. Активнее всего в благотворительности участвуют жители Москвы, Казани и Ростова-на-Дону.

Только 15% россиян принимают участие в волонтерстве и благотворительности в канун Нового года, 54% опрошенных не делают этого. Почти треть россиян хотели бы помогать другим, но пока не имеют такой возможности.

Чаще всего благотворительностью занимаются работники сферы красоты, добычи полезных ископаемых, медики и финансисты. При этом почти 40% опрошенных медиков хотели бы делать для других больше, но у них пока нет возможности волонтерить или активность заниматься благотворительностью.

Источник: опрос Райффайзенбанка

Также среди тех, кто хочет уделять больше внимания помощи другим людям, 36% строителей и ремонтников и 33% работников, занятых в ИТ. Почти треть россиян, работающих в торговле и на транспорте, также хотели бы участвовать в подобных акциях.

Среди городов в благотворительности активнее всего участвуют жителиКазани, Москвы и Ростова-на-Дону.Больше всего потенциальных волонтеров - в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Самаре.

Главным образом россияне помогают детям в детских домах (52%) и приютам для животных (41%). Заметно реже поддерживают одиноких пожилых людей (22%) и многодетные семьи (19%). Медицинским работникам помогают только в 5% случаев.

Сильнее всего животных любят в Иркутске – здесь на приюты для питомцев приходится 70% пожертвований. На втором месте Ростов-на-Дону – 48% благотворительности там направлено на приюты для животных.

В Москве и Новосибирске чаще принято помогать одиноким старикам – 36% и 31% благотворителей из этих городов направляют ресурсы на эти цели. Москвичи, петербуржцы и самарцы чаще других помогают детям, оставшимся без родителей.

Ростов-на-Дону и Новосибирск больше других стараются поддержать медицинских работников – 10% и 7% помощи соответственно в этих городах получают медики.

«Райффайзенбанк с 2013 года поддерживает одну из самых незащищенных категорий населения — одиноких пожилых людей — и уделяет большое внимание вовлечению сотрудников в благотворительные инициативы, — сказала Дарья Здерихина, старший вице-президент, руководитель группы внутренних коммуникаций и КСО Райффайзенбанка. — В этом году мы во второй раз решили направить деньги, сэкономленные на проведении очных внутренних мероприятий, на благотворительность. Для этого мы открыли внутренний новогодний маркет, где каждый сотрудник может выбрать, кого поддержать. На платформе представлено 30 благотворительных фондов, включая и тех, кто работает с пожилыми людьми, нашей приоритетной категорией помощи».

Ранее Райффайзенбанк рассказывал, что направит на благотворительность средства, которые не потратили в течение года из-за пандемийных ограничений на проведение различных внутренних мероприятий, в том числе новогодних вечеринок для сотрудников по всей стране. Партнер акции — сервис Добро Mail.ru. Сумма пожертвований составит более 47 млн рублей.