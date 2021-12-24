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Общество24 декабря 2021 8:30

В Самаре прощаются с экс-начальником госпиталя ветеранов войн Олегом Яковлевым

Заслуженный врач умер после продолжительной болезни 22 декабря 2021 года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Олега Яковлева похоронят на кладбище "Городское"

Олега Яковлева похоронят на кладбище "Городское"

В пятницу, 24 декабря 2021 года, в Самаре в храме Всех Святых проходит прощание с Олегом Яковлевым. Почетный начальник областного клинического госпиталя ветеранов войн, заслуженный врач России, академик РАМТН и член Союза журналистов скончался после продолжительной болезни 22 декабря. Ему было 69 лет.

— Олега Григорьевича похоронят на кладбище «Городское». Поминальный обед пройдет в 13:00 в ресторане «Хац хаус» на улице Рабочей, 15, — сообщили в областном министерстве здравоохранения.

По словам знакомых и коллег, Олег Яковлев был энергичным и неутомимым человеком, а также принципиальным руководителем, которому присуще обостренное чувство патриотизма, и блестящим ученым. Он внес большой вклад в развитие отечественной гериатрии и геронтологии.

Соболезнования родным и близким Олега Яковлева выразили губернатор Самарской области, все медицинское сообщество региона, члены Союза журналистов.