Жителя Самарской области осудили за «минирование» сельской администрации и школы

Суд назначил телефонному террористу условный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вынесли приговор телефонному террористу. Мужчина «заминировал» администрацию и школу села Чубовка Кинельского района. Об этом сообщает пресс-служба регуправления ФСБ.

Все случилось в апреле 2021 года. В один из дней на номер экстренной службы 112 поступило анонимное сообщение о готовящихся взрывах. На место оперативно выехали правоохранители, но ничего опасного ни в школе, ни в администрации не нашли.

Вскоре силовики установили предполагаемого «минера». Им оказался 35-летний Арман М. Мужчину задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Осенью шутник предстал перед Кинельским районным судом. Он полностью признал свою вину. Из материалов дела, размещенных на сайте инстанции, следует, что мужчина живет с родителям и имеет на иждивении двух детей. Работает неофициально. Состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом: «умственная отсталость в степени выраженной дебильности», инвалид второй группы.

Суд приговорил Армана к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы условно, а также назначил испытательный срок на 1,5 года.