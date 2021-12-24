Лучший торговый центр выбирали покупатели Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарцы выбрали лучший торговый центр. Голосование проводилось в рамках региональной Премии в сфере строительства и недвижимости RS-AwaRdS-2020.

Конкурс в сфере недвижимости и девелопмента проводится в Самарской области уже третий год. Лучших выбирают в нескольких номинациях, в том числе – проекты коммерческой и жилой недвижимости, загородные проекты, редевелопмент и др. В каждой номинации определяется два победителя: один – народным голосованием, второй – по решению экспертного жюри.

Однако в номинации «Шопинг, хлеб и зрелища», в которой между собой конкурировали торгово-развлекательные комплексы и торговые центры, выбирали только одного победителя, и лидера определяли народным голосованием.

На звание лучшего торгового центра претендовали самарские «МЕГА», «Амбар», «Гудок», «Аврора Молл», «Эль Рио», «Космопорт», а также тольяттинские «Парк Хаус», «Акварель» и «Русь-на-Волге».

В результате больше всего голосов покупателей досталось «Амбару».