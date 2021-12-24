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Здоровье24 декабря 2021 9:54

Коронавирус 24 декабря 2021 года подтвердился у 537 жителей Самарской области

Всего в регионе выявили уже почти 197 тысяч случаев заражения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Количество выздоровевших почти в два раза превысило число заболевших

Количество выздоровевших почти в два раза превысило число заболевших

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. По данным на пятницу, 24 декабря 2021 года, в регионе заразились еще 537 жителей. Общее число случаев инфицирования теперь составляет 196 897.

Количество тех, кто смог победить COVID-19, почти в два раза превысило число заболевших. За минувшие сутки лечение закончили 1046 человек. За все время — 148 688 жителей региона.

При этом растет и смертность. Медикам не удалось спасти 19 ковид-пациентов. Всего с начала пандемии в Самарской области зарегистрировали уже 6 150 летальных случаев.