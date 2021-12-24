В Самарской области иностранец порезал коллегу, пытаясь научить правильно жить

Подозреваемый оставил на месте преступления нож и сбежал Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области возбудили уголовное дело на 60-летнего уроженца соседнего государства, который порезал своего 40-летнего коллегу. Мужчины поссорились из-за разногласий во взглядах на жизненный уклад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Все случилось в конце ноября 2021 года в Большечерниговском районе. Двое коллег вместе проводили время. В какой-то момент между ними разгорелся конфликт. Старший товарищ решил научить младшего правильно жить. Слов ему оказалось мало, и он схватился за нож. Иностранец несколько раз ударил своего оппонента, а затем сбежал. В дальнейшем мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Подозреваемого задержали на следующий день. Он скрывался на складе в соседнем селе. Мужчина не стал отрицать своей вины и рассказал, как все было. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас иностранец находится под стражей.