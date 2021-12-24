Держатели карты жителя Самарской области смогут получать скидку в общественном транспорте в 2022 году

Жители смогут получить скидку при оплате картой жителя Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в 2021 году был создан проект – «Карта жителя Самарской области». Карту можно использовать, как банковскую, транспортное приложение, получать скидки и бонусы от партнеров или перевести на нее получение социальных выплат.

По сообщению заместителя председателя правительства Самарской области Константина Преснякова, акцию на проезд по этой карте продлили и на 2022 год. В общественном транспорте скидка будет составлять – 8 рублей. Также подключится система льготных проездов для пенсионеров.

Функционал карты в 2022 пополнится: цифровым полисом ОМС, возможностью использования карты в качестве идентификатора при получении электронного рецепта, оплата картой культурных мероприятий с накоплением бонусом, которыми можно будет оплатить билеты.