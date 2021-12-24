В Самарской области изменили налоговые льготы для предпринимателей на «упрощенке»

Депутаты Самарской губернской думы приняли единогласное решение в пользу принятия представленных законодательных инициатив.

В Самарской губернской думе состоялось заключительное пленарное заседание в 2021 году. Министр экономического развития Самарской области Дмитрий Богданов представил на рассмотрение депутатам сразу несколько законопроектов. Один из них - об изменении критериев применения пониженных налоговых ставок УСН для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, пострадавших от пандемии.

Изменение в законе поможет использовать льготную налоговую ставку предпринимателям, чьи доходы в 2021 году снизились на 5% по сравнению с 2019 годом. Ранее было утверждено такое снижение на 20%. Кроме того, предельный доход предпринимателей был увеличен с 50 до 75 миллионов рублей.

- В Самарской области в настоящее время зарегистрировано 128,7 тысяч субъектов МСП, из которых 30,5 тысяч попадают под действие закона о льготных налоговых ставках, - отметил Дмитрий Богданов.

Члены Правительства Самарской области уже одобрили внесение изменений в действующее законодательство. Депутаты Губдумы также приняли единогласное решение в пользу представленных инициатив.