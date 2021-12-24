Футболист «Крыльев Советов» Данил Пруцев может перейти в «Спартак»

Пруцеву 21 год. В «Крылья» он перешел летом 2020 года из «Чертаново», но прошлый сезон провел в «Сочи». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Пруцев может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, «Спартак» договорился с «Крыльями» по поводу трансфера футболиста.

- Клубы согласовали детали трансфера, - утверждает издание.

Напомним, Пруцеву 21 год. В «Крылья» он перешел летом 2020 года из «Чертаново», однако в начале сентября перебрался в РПЛ, где присоединился к «Сочи». Перед началом этого сезона полузащитник вернулся в «Крылья Советов».

Сейчас чемпионат России на паузе, футболисты в отпусках. После 18 туров «Крылья» занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Сезон для самарцев возобновится выездной игрой с «Ростовом» 27 февраля.