В Самарской области мужчина, катавшийся на снегоходе, провалился под лед

Стоит проверять толщину льда перед выходом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области 23 декабря очевидцы сообщили, что мужчина на снегоходе провалился под лед. Инцидент произошел в 4-х км от Волжского Замка.

По данным ПСС Самарской области, 49-летний мужчина собирался порыбачить, передвигаясь по водоему на снегоходе. Толщина льда оказалась недостаточной, и рыбак провалился в воду. Техника утонула, спасатели успели спасти мужчину. Пострадавшего доставили на берег с помощью аэробота. Мужчина сразу отправился домой, так как в госпитализации не было необходимости.

Ранее зафиксировали случай провала рыбака в районе речного вокзала, где мужчина смог выбраться самостоятельно. В том же районе произошла гибель еще одного мужчины от сердечного приступа. Напомним, что в четверг, 23 декабря, утонили четыре рыбака из-за недостаточной толщины льда. Спасатели рекомендуют не рисковать жизнью и соблюдать правила безопасности.