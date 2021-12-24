В Самаре в 2021 году увеличилось количество бродячих собак

В целом по Самарской области количество собак уменьшилось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Счетная палата Самарской области провела контрольное мероприятие по проверке целевого и эффективного использования средств областного бюджета, которые были выделены в период 2019-2020 годов, а также в истекшем периоде 2021 года. В ходе проверки специалисты выяснили, что в Самарской области выросло количество безнадзорных животных, по сравнению прошлыми годами.

Так, в Самаре численность бродячих собак и кошек увеличилось почти на 1,5 тысячи. В 2019 году их поголовье составляло — 8 тысяч, а в 2021 году насчитывается около 9,4 тысяч животных.

Интересно, что в Самарской области в целом сократилось количество бродячих собак и кошек. Так, в 2019 году было зарегистрировано 32,7 тысяч безнадзорных животных, а в 2021 году их численность сократилась до 25 тысяч. Власти региона планируют, что к 2022 году их станет на 10 тысяч меньше (на 31%) по сравнению с 2019 годом.

Напомним, специалисты Счетной палаты предложили создать в Самарской области сеть муниципальных приютов, которые позволят решить проблему бродячих животных.