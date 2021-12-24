В Самаре планируют открыть еще два катка в Железнодорожном и Октябрьском районах

Открытие планируют ближе к Новому году Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре при участии городских депутатов и глав районов пройдет открытие еще двух катков в Железнодорожном и Октябрьском районах.

По сообщению пресс-службы городской думы, активисты общественного движения «Люди дела» залили несколько катков и готовят детям подарки на мероприятии открытия.

27 декабря в 12:00 состоится открытие катка в Железнодорожном районе на улице Революционной, 137, а 28 декабря откроется каток в Октябрьском районе не улице Ялтинской, 2а.

Активисты раздадут детям клюшки, шайбы, призы и новогодние подарки.