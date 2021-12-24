Житель Самары продает редкую чипсину за 15 тысяч рублей. ФОТО: Скриншот

Житель Самары выставил на Авито чипсину Lay’s с дыркой в середине за 15 тысяч рублей.

Владелец необычного лота, подписанный именем Владимир, рассказал, что изначально цена была ниже, но из-за высокого спроса он увеличил стартовую цену.

- Сегодня уже больше тысячи просмотров. Рекорды бьет. Звонков нет, переписываемся только. К сожалению, все в шуточной форме воспринимают. Было 12 тысяч в первый раз, но так как очень большой спрос – решил добавить немного остроты. Цену взял просто из головы, - рассказал владелец необычного снека.

Идея о продаже родилась у мужчины во время того, как они с товарищем проводили совместный досуг. По словам продавца, чипса была найден в пачке со вкусом краба 15 декабря. Владимир обещает продать необычный товар только истинному ценителю-коллекционеру, понимающему ценность данного экземпляра.

Если чипса не будет продана на Авито, то мужчина планирует обратиться на eBay, где будет продавать снек за несколько тысяч долларов.