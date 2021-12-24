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Общество24 декабря 2021 13:52

В Тольятти благоустроят эко-парк в микрорайоне Шлюзовой

Проект создали сами жители района
Алена ПРОВКИНА
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Дата окончания работ пока неизвестна. Фото: областное правительство

Дата окончания работ пока неизвестна. Фото: областное правительство

В городе Тольятти Самарской области планируют благоустроить эко-парк в микрорайоне Шлюзовой. Работа в парке планируется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По данным облправительства, в Тольятти в 2021 году благодаря нацпроекту уже благоустроили 6 общественных пространств и 27 дворов. В 2022 году планируют начать работу над эко-парком в микрорайоне Шлюзовой. Постараются сохранить природный ландшафт, на первом этапе работы установят освещение, видеонаблюдение и лавочки, обстроят дорожки и поставят урны для раздельного сбора мусора.

Помимо эко-парка, в 2022 году также планируют обустроить еще две локации: площадь Центрального района и Итальянский пляж.