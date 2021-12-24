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Общество24 декабря 2021 14:25

В Самарской области 2500 беременных женщин сделали прививку от коронавируса

Это 23,5% из всех беременных жительниц региона
Алена ПРОВКИНА
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Делать прививку мамам рекомендуется на этапе планирования ребенка

Делать прививку мамам рекомендуется на этапе планирования ребенка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается вакцинация от коронавируса. Уже 2500 беременных женщин решились защититься с помощью прививки.

По данным областного правительства, среди беременных женщин количество вакцинированных растет и уже достигает 23,5%. Специалисты напоминают, что беременные находятся в группе риска по более тяжелому течению новой коронавирусной инфекции. Своевременная вакцинация – на этапе планирования ребенка – оптимальный вариант защиты женщины и новорожденного.

Делать прививку рекомендуют за 3-6 месяцев до зачатия. Также разрешена вакцинация будущих мам с 22 недели беременности.