В Кинеле из-за реконструкции железобетонного моста готовят временную объездную дорогу

Строители планируют пустить объездную дорогу из-за реконструкции. Фото: Пресс-служба областного правительства

В городе Кинель Самарской области планируют подготовить временную объездную дорогу из-за реконструкции моста. На участке планируют заменить железобетонную конструкцию через мост.

По данным областного правительства, строители приступили к обустройству временной объездной дороги из-за работ на участке Кинель-Богатое-Борское. Демонтировать мост начнут в конце января. Объездная дорога по протяженность составит 540 метров, ширина проезжей части – 10 метров.

Дорогу Кинель-Богатое-Борское расширят до 4-х полос, установят искусственное освещение и сделают пешеходные переходы для жителей.