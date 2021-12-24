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Общество24 декабря 2021 16:16

В Самарской области жители 67 домов получат первые квитанции за капремонт

Сумма будет за декабрь 2021 года
Алена ПРОВКИНА
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Жильцы новостроек скоро получат свои первые квитанции

Жильцы новостроек скоро получат свои первые квитанции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жители 67 многоквартирных домов получат свои первые квитанции на оплату капительного ремонта. Это будет платежный документ за декабрь 2021 года.

По данным фонда капитального ремонта Самарской области, обязанность по уплате взносов у собственников квартир наступает через год после включения домов в программу капремонта.

Дома расположены: в Стройкерамике, Пестравке, Южном городе и Крутых Ключах. Все адреса можно посмотреть на сайте фонда капремонта. Напомним, что раньше жильцы платили за капитальный ремонт спустя несколько лет после введения домов в эксплуатацию.