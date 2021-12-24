В Тольятти трехлетний ребенок пострадал в результате ДТП

В аварии пострадали три человека. Фото: ГИБДД Тольятти

В городе Тольятти в Самарской области произошло ДТП, в результате которого пострадал трехлетний пассажир. От более серьезных травм ребенка спасло детское автокресло.

По данным ГИБДД Тольятти, в декабре 2021 года 66-летний мужчина управлял автомобилем «Datsun on-DO». В 15:40 на Комсомольском шоссе водитель выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Lada Vesta». В результате ДТП пострадал водитель «Datsun on-DO» и водитель с трехлетним ребенком автомобиля «Lada Vesta». Ребенку оказали медицинскую помощь на месте происшествия. От серьезных травм его спасло детское кресло.

Правоохранителями проводятся проверки по факту ДТП.