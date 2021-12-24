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Общество24 декабря 2021 17:16

Самарские сотрудники ГИБДД советуют сократить время на улице из-за холодов

Водителям стоит продиагностировать автомобили перед дальней дорогой
Алена ПРОВКИНА
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На дорогах небезопасно из-за погодных условий

На дорогах небезопасно из-за погодных условий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские сотрудники госавтоинспекции рекомендуют сократить время пребывания на улице и проверить свои автомобиль перед дальней дорогой.

Из-за оранжевого уровня опасности, снежных заносов и сильного снегопада водителям следует быть внимательнее на дорогах. Если предстоит длительная дорога, то лучше продиагностировать автомобиль, изучить детали поездки и отметить пункты для отдыха.

Маневры на дорогах усложняются из-за льда и снега, поэтому необходимо соблюдать дистанцию и безопасный скоростной режим. В случае ЧП обращайтесь к ближайшему экипажу ДПС или по номеру 112.